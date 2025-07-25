Подросток на питбайке в Казани сбил 17-летнего пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

ДТП произошло сегодня в 17.10 на лице Яшь Кыч. 15-летний подросток за рулем питбайка Husqvarna выехал на проезжую часть и сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по зебре.

После этого, по данным Госавтоинспекции Казани, питбайк влетел в «Ладу Калину», которая двигалась по встречке и остановилась, чтобы пропустить пешехода.

Подросток-пешеход получил тяжелые травмы и на скорой доставлен в больницу. Как сообщили в ГАИ Казани, он – житель Ново-Савиновского района города, его состояние медики оценивают, как тяжелое.