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Происшествия 25 июля 2025 22:53

Подросток на питбайке в Казани сбил 17-летнего пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

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ДТП произошло сегодня в 17.10 на лице Яшь Кыч. 15-летний подросток за рулем питбайка Husqvarna выехал на проезжую часть и сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по зебре.

После этого, по данным Госавтоинспекции Казани, питбайк влетел в «Ладу Калину», которая двигалась по встречке и остановилась, чтобы пропустить пешехода.

Подросток-пешеход получил тяжелые травмы и на скорой доставлен в больницу. Как сообщили в ГАИ Казани, он – житель Ново-Савиновского района города, его состояние медики оценивают, как тяжелое.

#дтп с пострадавшим #сбили пешехода
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