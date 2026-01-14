news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 14 января 2026 11:56

Подросток из Томска получил 8,5 лет тюрьмы за госизмену

Подросток из Томска получил 8,5 лет тюрьмы за госизмену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Томской области.

Молодой человек совершал диверсии на областных объектах связи, подрывающие экономическую безопасность и обороноспособность России, в пользу спецслужб Украины. Областной суд Томска признал молодого человека виновным по всем предъявленным статьям – в госизмене, организации диверсии и содействии диверсионной деятельности.

До совершеннолетия он будет отбывать срок в воспитательной колонии, затем – в исправительном учреждении строгого режима. Приговор в законную силу пока еще не вступил.

#Томская область #фсб #госизмена
