В Татарстане 17-летнего подростка из Марий Эл признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает СУ СК России по РТ.

Установлено, что летом этого года юноша через интернет договорился с неизвестным о совместной продаже наркотиков в Татарстане. Приехав в Казань, он достал наркотики из тайника в условленном месте и отправился раскладывать их для покупателей. В этот момент он был задержан.

Суд назначил парню 3,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Уголовное дело куратора расследуется отдельно.