Подросток из Люберец поднял с земли предмет, похожий на петарду, – ему оторвало пальцы

В подмосковных Люберцах 16-летний подросток пострадал, получив травму руки при взрыве предмета, похожего на петарду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

По ее словам, юноша заметил на земле подозрительный предмет, поднял его, а затем случился взрыв.

В соцсетях сообщают, что подростку оторвало пальцы. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Мишонова призвала родителей поговорить с детьми об опасности и недопустимости поднимать незнакомые предметы.