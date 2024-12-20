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Подросток из Буинска получил возможность провести рабочий день с главой Минмола РТ
Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков откликнулся на письмо подростка из Буинска Ислама Хисамутдинова, который хотел провести день с министром. Сегодня парень сопровождал его в течение всего трудового дня, поучаствовал в нескольких совещаниях и познакомился с расписанием.
«Я встречался с молодежью в Буинском районе в местном молодежном центре, который мы открыли в прошлом году. Когда у нас шел открытый диалог, затем один из ребят, 15-летний Ислам, обратился ко мне с просьбой провести один день с министром. Мы откликнулись, и сегодня он со мной участвует в совещаниях, заседаниях и других рабочих моментах. Очень положительно, что есть такое рвение у молодых людей», - прокомментировал журналисту «Татар-информа» Садыков.
Для самого Ислама такой день стал большим подарком к грядущему Новому году. Ему было очень интересно понаблюдать, как работает министр и решает разные вопросы в течение дня.
«В нашем районе есть такой проект – «День с главой». Мне пришла идея провести день с министром, я обратился в наше молодежное объединение и направил письмо. Этот день оказался для меня полным открытий. Я увидел, как Ринат Садыков решает разные вопросы, связанные с молодежью, меня очень вдохновила его работа. Удивился, как он везде успевает. Также меня впечатлило, что министр слышит все инициативы молодых ребят и вникает в каждый их проект», - поделился Хисамутдинов.
При этом молодой человек не планирует связать свою жизнь с политикой во взрослой жизни. В его планах – поступить в Казанский государственный аграрный университет и развивать сельское хозяйство в Татарстане.
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