Подросток из Буинска получил возможность провести рабочий день с главой Минмола РТ

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков откликнулся на письмо подростка из Буинска Ислама Хисамутдинова, который хотел провести день с министром. Сегодня парень сопровождал его в течение всего трудового дня, поучаствовал в нескольких совещаниях и познакомился с расписанием.

«Я встречался с молодежью в Буинском районе в местном молодежном центре, который мы открыли в прошлом году. Когда у нас шел открытый диалог, затем один из ребят, 15-летний Ислам, обратился ко мне с просьбой провести один день с министром. Мы откликнулись, и сегодня он со мной участвует в совещаниях, заседаниях и других рабочих моментах. Очень положительно, что есть такое рвение у молодых людей», - прокомментировал журналисту «Татар-информа» Садыков.

Для самого Ислама такой день стал большим подарком к грядущему Новому году. Ему было очень интересно понаблюдать, как работает министр и решает разные вопросы в течение дня.

«В нашем районе есть такой проект – «День с главой». Мне пришла идея провести день с министром, я обратился в наше молодежное объединение и направил письмо. Этот день оказался для меня полным открытий. Я увидел, как Ринат Садыков решает разные вопросы, связанные с молодежью, меня очень вдохновила его работа. Удивился, как он везде успевает. Также меня впечатлило, что министр слышит все инициативы молодых ребят и вникает в каждый их проект», - поделился Хисамутдинов.

При этом молодой человек не планирует связать свою жизнь с политикой во взрослой жизни. В его планах – поступить в Казанский государственный аграрный университет и развивать сельское хозяйство в Татарстане.