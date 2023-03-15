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Подросток из Альметьевска обманул четверых жителей Татарстана на 600 тысяч рублей
11 марта сотрудниками уголовного розыска задержан курьер мошенников – 16-летний подросток из Альметьевска. Он обманул четверых жителей Альметьевска и Бугульмы на 600 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.
«Граждане, соглашаясь действовать по указанию кураторов мошеннических кол-центров, подвергают себя уголовному преследованию, лишают сбережений татарстанцев, в основном пожилых и занимаются преступной деятельностью», – отметил он.
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