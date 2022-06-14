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Ру Тат
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Происшествия
14 июня 2022  11:14
Полина Шевчук

Подросток без прав за рулем легковушки пострадал в ДТП с иномаркой в Казани

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Авария, участниками которой стали легковушки «Лада» и Skoda, произошла сегодня утром на пересечении улиц Декабристов и Королева, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал 16-летний подросток, который находился за рулем отечественного автомобиля – у него медики скорой диагностировали ушибы ребер. Также травмы получила пассажирка этой же машины.

Стоит отметить, что водительских прав у юноши не было.

«На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.
 

 

#дтп казань #управление автомобилем без водительского удостоверения #ГИБДД Казани
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