Подросток без прав за рулем легковушки пострадал в ДТП с иномаркой в Казани

Авария, участниками которой стали легковушки «Лада» и Skoda, произошла сегодня утром на пересечении улиц Декабристов и Королева, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал 16-летний подросток, который находился за рулем отечественного автомобиля – у него медики скорой диагностировали ушибы ребер. Также травмы получила пассажирка этой же машины.

Стоит отметить, что водительских прав у юноши не было.

«На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

