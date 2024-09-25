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Подростку в Казани грозит уголовка за угон машины родителей
В Казани росгвардейцы поймали подростка, который угнал автомобиль матери. Теперь ему грозит срок.
Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, в полицию обратилась 35-летняя женщина, сообщив об угоне своей машины марки Volkswagen Jetta, которая была припаркована возле дома на улице Чистопольской. Женщина и ее муж подозревали в угоне несовершеннолетнего сына. Когда подросток покинул дом, они обнаружили пропажу ключей от автомобиля, лежавших на столике в прихожей. Был объявлен план «Перехват».
Во время патрулирования улицы Фатиха Амирхана один из экипажей Росгвардии заметил разыскиваемый автомобиль. Правоохранители остановили транспортное средство, за рулем которого находился 15-летний юноша. Он подтвердил, что машина принадлежит его родителям, и он взял ее без разрешения. Юный правонарушитель признался, что поссорился с родителями. В отместку он похитил их автомашину и отправился кататься по городу.
Подростка передали инспектору по делам несовершеннолетних полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
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