Подростку из Казани грозит срок за рассылку ложных сообщений о минировании в Крыму

В Крыму полицейские выявили двух подростков, которые отправили порядка 50 ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.

Как выяснилось, 13-летний крымчанин и 14-летний житель Казани создали в мессенджере телеграм-канал, где занимались «сватингом» — систематическим направлением ложных сообщений о минировании. С июля этого года подростки отправили около 50 ложных сообщений о наличии взрывных устройств, используя при этом чужие имена и контактные данные. В полиции отметили, что школьники не были лично знакомы, они общались в интернете.

В местах жительства подростков полицейские нашли и изъяли банковские карты, сим-карту, компьютеры и смартфоны, с которых рассылались сообщения.

Сейчас полиция устанавливает размер имущественного ущерба, причиненного объектам жизнеобеспечения. Полицейские также дадут оценку родителям подростков за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

«За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», – указали в ведомстве.