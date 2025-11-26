news_header_top
Общество 26 ноября 2025 11:04

Подростковый возраст длится до 32 лет - ученые

Фото: © «Татар-информ»

Человеческий мозг в течение жизни переживает пять фаз развития: детская (до 9 лет), подростковая (от 9 до 32 лет), взрослая (от 32 до 66 лет) и фаза старения (от 66 лет и старше). К такому выводу пришли ученые британского Кембриджского университета, чье исследование опубликовали в журнале Nature Communications.

Отмечается, что при исследовании ученые проанализировали результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга почти 4 тыс. человек - от новорожденных до 90-летних. Такие МРТ создают карту нейронных связей мозга.

По словам ученых, данное исследование объясняет, почему мозг у некоторых людей развивается по-другому в определенные жизненные этапы, а также трудности в обучении в детстве или деменцию в преклонном возрасте.

