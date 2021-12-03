Подростковый суицид в Татарстане: как уберечь ребенка от страшного шага?

За первые 9 месяцев этого года в РТ было больше случаев детского суицида, чем за весь прошлый год. Это очень болезненная тема, однако отгораживаться от проблемы нельзя. Нужно научиться вовремя распознавать сигналы, чтобы предотвратить трагедию. О том, как это сделать, ИА «Татар-информ» рассказала старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова.

Подростки уязвимы, ранимые, они бурно реагируют на слова и поступки других людей

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

За первые девять месяцев 2021 года в Татарстане покончили с собой 12 подростков, самому младшему из них было всего одиннадцать лет. Согласно статистике, это на один трагичный случай больше, чем за весь прошлый год. И хотя последние пять лет количество детских самоубийств в республике шло на спад, такие вопросы, как подростковый суицид, причины и профилактика суицидального поведения, остаются одной из самых острых и сложных проблем.

Подростковый период жизни человека является очень сложным, содержательным и во многом определяющим как для самой личности в этом возрасте, так и для всех ее окружающих. Подростки уязвимы, ранимы, они бурно реагируют на слова и поступки других людей. С точки зрения родителей это все происходит беспричинно, необъективно и объясняется особенностями возраста.

«Психологический смысл подросткового суицида – «крик о помощи», способ привлечь внимание к себе, способ разрешить все волнующие и важные для самого ребенка проблемы, будь то с учебой, с обществом, с родителями, с парнем или девушкой», – рассказала старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова.

Дети кричат о помощи, но взрослые не хотят слышать

Решение ребенка о самоубийстве и его реализация происходит не одномоментно, а в течение недель, а то и месяцев, и все это время ребенок так или иначе подает сигналы бедствия взрослым. К несчастью, большинство причин, толкающих детей и подростков на самоубийство, не замечаются или не признаются во взрослом мире, хотя они красноречиво говорят о том, что ребенок нуждается в помощи.

Зачастую подросток становится замкнутым, подавленным, тревожным, молчаливым, обвиняет в неудачах себя, мало общается со сверстниками и родителями Фото: pixabay.com

Среди самых острых и болезненных чувств ребенка, которые могут толкнуть его на самоубийство, можно выделить следующие:

изоляция – ребенок чувствует, что его никто не понимает, им никто не интересуется;

беспомощность – подростку кажется, что он не может контролировать жизнь, все зависит не от него, у него нет возможности принимать самостоятельные решения;

безнадежность – ребенку кажется, что он в западне, а будущее не предвещает ничего хорошего;

чувство собственной незначимости – уязвленное чувство собственного достоинства, низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя.

Необходимо очень внимательно следить за поведением своего ребенка и изменениями его характера, чтобы заблаговременно заметить предпосылки и предотвратить трагедию.

Зачастую подросток становится замкнутым, подавленным, тревожным, молчаливым, обвиняет в неудачах себя, мало общается со сверстниками и родителями. Он часто говорит на тему смерти или прямым текстом заявляет, что если бы его не было, всем было бы лучше.

Такие слова нельзя игнорировать, думая, что ребенок просто привлекает внимание. Если не обращать внимания на эти заявления, можно пропустить истинные суицидальные мысли и намерения и потерять ребенка.

Объясните ребенку-подростку, что не бывает неразрешимых проблем

«В первую очередь родители должны уделять достаточное, а самое главное, должное внимание своему ребенку, заниматься его воспитанием, вникать в проблемы и переживания своего ребенка, следить за кругом его общения, в том числе в социальных сетях, интересоваться его увлечениями. Объяснить ребенку-подростку, что не бывает неразрешимых вопросов», – считает Ирина Петрова.

Ирина Петрова: «Необходимо дать ребенку понять, что вы его защита и поможете ему во всем, поддержите его» Фото: © ИА «Татар-информ»

Зародить в ребенке мысли о самоубийстве может любое сильное потрясение. Например, наличие примера суицида в близком окружении, травля ребенка одноклассниками, ссора или острый конфликт со значимым взрослым, неразделенная любовь, разрыв романтических отношений, потеря близкого человека, развод родителей или личная неудача подростка в учебе или спорте.

Все эти ситуации нелегко пережить даже взрослому, а для детей, которые чувствуют все острее и зачастую винят себя в произошедшем, это и вовсе может стать невыполнимой задачей.

«Необходимо дать ребенку понять, что вы его защита и поможете ему во всем, поддержите его. Нужно расположить ребенка на спокойный, честный и открытый диалог, объяснив, что никто не узнает о вашем разговоре», – поделилась спикер.

Как разговаривать с ребенком?

Если вы слышите: «Всем было бы лучше без меня», обязательно скажите: «Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи, что происходит?» Ни в коем случае нельзя отвечать: «Не говори глупостей. Давай поговорим о другом».

Если вы слышите: «Все кажется таким безнадежным», обязательно скажите: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы и какую нужно решить в первую очередь». Не стоит отвечать: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе».

Если вы слышите: «Всем было бы лучше без меня», обязательно скажите: «Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи, что происходит?» Фото: pixabay.com

Если вы слышите: «Вы не понимаете меня», обязательно скажите: «Расскажи мне, как ты себя чувствуешь. Я действительно хочу это знать». Нельзя отвечать: «Кто же может понять молодежь в наши дни».

Если вы слышите: «Я совершил ужасный поступок», обязательно скажите: «Давай сядем и поговорим об этом». Нельзя просто отмахнуться, сказав: «Что посеешь, то и пожнешь».

Какая опасность грозит в Интернете?

Ирина Петрова отметила, что в современном мире большая опасность для детей может таиться на просторах Интернета. По ее словам, некоторые сайты и интернет-сообщества, пользователями которых являются несовершеннолетние, размещают информацию (изображения, аудио- и видеоматериалы), которая может пагубно отразиться на личности ребенка.

«В настоящее время все больше детей получили возможность выхода в Интернет, где среди несовершеннолетних распространяется информация, представляющая угрозу их жизни и здоровью, нормальному нравственному развитию», – считает спикер.

В современном мире большая опасность для детей может таиться на просторах Интернета Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Обсуждаемые в сообществах или форумах темы явно или скрыто побуждают подростков к сведению счетов с жизнью, создают стереотипы о безысходности той или иной жизненной ситуации и как единственном выходе из нее – самоубийстве.

«Прокуроры обязаны ежедневно проводить мониторинг интернета. Если на чьей-нибудь страничке имеется конкретный призыв к суициду, то прокурор собирает соответствующие материалы и направляет в Роскомнадзор для блокировки конкретной странички в социальных сетях. Если имеются не прямые, опосредованные призывы к суициду, то прокурор готовит административное исковое заявление в суд, который решает вопрос о блокировке данного контента», – подчеркнула спикер.

При этом очень важно, чтобы родители тоже обращали внимание на то, какие записи ребенок размещает в социальных сетях, на какие страницы он подписан, в каких сообществах общается. Делать это нужно осторожно, не нарушая личные границы подростка, чтобы не вызвать обратную реакцию – почувствовав тотальный контроль и слежку, ребенок может еще больше отдалиться от семьи.

Должна работать связка «школа – родитель»

«Прокуратура республики уделяет отдельное внимание контролю и учету девиантного поведения детей. При поступлении информации о суициде или попытке суицида детей прокуратура незамедлительно организует проверку, выясняем причины и условия, способствовавшие такому поведению. При наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования, вплоть до инициирования возбуждения уголовного дела», – рассказала спикер.

Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство наказывается лишением свободы до 5 лет Фото: © ИА «Татар-информ»

При суициде следственные органы проводят доследственную проверку о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей «доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего». Данное преступление наказывается лишением свободы до 5 лет.

Прокуратура же проводит проверку работы органов, которые входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это подразделение по делам несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства и органы социальной защиты.

«Также, согласно закону, в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят органы образования, поэтому начинаем проверять школу», – отметила Петрова.

Согласно статистике, дети, совершившие суициды, являлись школьниками, и большую часть своего времени они проводили в школе, находились под наблюдением учителей, одноклассников и друзей.

Учителя в школах, как психологи, обладают навыками «сканирования» поведения детей Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Учителя в школах, как психологи, обладают навыками «сканирования» поведения детей, периодически проводят психологические тестирования для выявления латентного поведения детей, и поэтому связка “школа – родитель” должна работать в совокупности. При должной работе, полагаю, мы сможем достойно противостоять данной проблеме», – подчеркнула спикер.

Отметим, что если выясняется, что данные органы не должным образом исполняли свои обязанности, прокуратура принимает соответствующие акты прокурорского реагирования, вплоть до инициирования возбуждения уголовного дела.