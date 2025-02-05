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Происшествия 5 февраля 2025 15:23

Подростков-закладчиков из Казани суд отправил в воспитательную колонию

Двоих подростков из Казани отправили в воспитательную колонию за сбыт наркотиков.

По версии следствия, в сентябре прошлого года 16-летние подростки в интернете получили от неизвестного координаты тайника с наркотиками весом более 400 граммов для последующей реализации за деньги.

Далее молодые люди расфасовали наркотик в 47 свертков, однако реализовать сбыт они не успели, потому что их задержали.

Суд приговорил каждого к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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