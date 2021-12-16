Подростков Татарстана приглашают принять участие в конкурсе социально значимых проектов

В Татарстане стартовала заявочная кампания республиканского конкурса социально значимых проектов для подростков от 14 до 18 лет. Работы принимаются до 18 декабря на официальном сайте, сообщает пресс-служба организаторов.

«Выявление лучших идей, раскрытие потенциала, талантов и инициатив подростков, стимулирование школьников и студентов к развитию проектной деятельности, а также вовлечение подростков в процессы развития молодежных клубов – одни из главных задач конкурса», - говорится в сообщении.

Участниками конкурса проектов могут стать молодые люди от 14 до 18 лет. Конкурс видеороликов состоит из пяти номинаций: «Патриотическое воспитание молодежи», «Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации», «Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью», «Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей», «Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства» и «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи».

Для участия нужно подать заявку на официальном сайте конкурса. После подведения итогов, победители и лауреаты будут приглашены на очное награждение. Работы принимаются до 18 декабря.

Конкурс пройдет в два этапа – прием заявок на участие на официальном сайте конкурса с 8 по 18 декабря и защита проектов перед экспертной комиссией с 20 по 21 декабря. 25 декабря планируется торжественное награждение победителей ценными призами.

Среди подарков для победителей: сертификат на реализацию проекта номиналом 20 тыс. рублей, внешний аккумулятор, Bluetooth-колонка, стикерпак и другие. Кроме того, проекты участников второго этапа конкурса смогут получить информационную поддержку и рекомендации для их реализации в муниципальных образованиях и молодёжных клубах.