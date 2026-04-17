Подростков Татарстана обучили цифровой безопасности и противодействию вербовке

Фото предоставлено организаторами

Цикл развивающих мероприятий «Конструктивный диалог» прошел в Татарстане с 10 марта по 17 апреля. Программа была рассчитана на школьников, студентов, педагогов и родителей и охватила все 45 муниципальных образований республики. Основная цель – профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков и молодежи.

За три недели выездной работы состоялось 128 мероприятий, в которых приняли участие 10 940 человек. Участникам рассказывали о цифровой гигиене, юридической ответственности за диверсии, способах противодействия вербовке в деструктивные группы, профилактике депрессивных и суицидальных состояний, а также о механизмах манипуляции и защите от них.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане Ильдус Гараев отметил, что ключевая задача – не допустить вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность и сформировать у нее устойчивое антитеррористическое мышление.

По его словам, Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу донести понимание преступной сути терроризма до каждого школьника и студента в республике. Гараев подчеркнул, что проект «Конструктивный диалог», который реализуется с 2024 года, стал одним из инструментов этой работы.

Он добавил, что системный формат – два выездных тура ежегодно – позволяет регулярно информировать подростков и родителей о рисках и формировать устойчивость к деструктивному влиянию.

Программа мероприятий была выстроена так, чтобы рассматривать тему безопасности с разных сторон. Участники не только слушали лекции, но и разбирали реальные ситуации: учились распознавать манипуляции, вербовку и буллинг, а также находить способы противодействия.

Отдельное внимание уделили цифровой безопасности – от защиты персональных данных и создания надежных паролей до выявления мошеннических схем, опасных сообществ и рисков финансирования терроризма в интернете.

Освоить эти темы помогала цифровая платформа «Киберквестор», разработанная молодежным помощником руководителя аппарата АТК в РТ Ландыш Гараевой. На платформе участники могли изучить материалы по безопасности в сети и проверить свои знания.

Также в программе подробно рассматривалась юридическая ответственность за диверсии и террористические акты. Полученные знания закрепляли на практике в формате кейс-чемпионатов, где школьники, педагоги и родители разбирали реальные ситуации и предлагали решения.

Для школьников провели квиз по цифровой грамотности, разработанный в рамках проекта «Ох, цифровая гигиена» при поддержке Росмолодежь.Гранты. Он позволил участникам в интерактивной форме оценить уровень своих знаний.

Для родителей и педагогов подготовили отдельный кейс-чемпионат «НЕжертва обстоятельств», созданный молодежными помощниками аппарата АТК в РТ. Все ситуации в нем были основаны на реальных событиях, а участникам предлагалось определить причины произошедшего и найти способы решения.

Организаторы подчеркивают, что задача проекта – не просто информировать, а вовлекать подростков и молодежь в вопросы личной и общественной безопасности. «Конструктивный диалог» направлен на формирование ответственного сообщества молодых людей, готовых участвовать в укреплении безопасности в регионе.

Проект реализуют Академия творческой молодежи Татарстана и Ресурсный центр молодежи РТ при поддержке гранта Раиса Татарстана на развитие гражданского общества, аппарата антитеррористической комиссии республики и Министерства по делам молодежи РТ.