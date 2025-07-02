Подростков Татарстана научат развивать личный блог на родном языке

В Татарстане запускается образовательный проект «Блоги на родных языках», участники которого научатся вести страницы в социальных сетях и узнают больше об инфлюенсерстве. Об этом сообщил амбассадор проекта и участник «Движения первых» в Татарстане Карим Галиев.

«Такой проект проводится впервые. Сейчас почти у всех подростков есть блоги в социальных сетях, более 70 участников Движения в Татарстане успешно ведут их для 50 000 подписчиков совокупно. Поэтому «Блоги на родных языках» – это актуальный проект и отличная возможность для ребят развить и продвинуть свои страницы, узнать много нового и полезного», – рассказал Галиев.

К проекту могут присоединиться ребята возрастом 10-17 лет из Татарстана, желающие развивать блог на татарском и других родных языках – например, на чувашском, марийском, башкирском и прочих.

Программа продлится с июля по ноябрь 2025 года. Она включит:

образовательную программу в онлайн-формате;

очные встречи с лидерами мнений, представителями креативных индустрий и другими спикерами, продвигающими родные языки;

бесплатный выездной интенсив в лагерь и многое другое

На протяжении обучения участников будут сопровождать кураторы из сферы медиа, которые помогут им продвинуть блоги и набрать аудиторию.