Подростков приглашают в бесплатную Школу современного искусства в Казанском Кремле

В выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля с 23 ноября по 1 декабря по выходным будет организована бесплатная Школа современного искусства «Новая Смена» для подростков. Стать ее участниками смогут учащиеся от 12 до 16 лет, подав заявку-анкету на конкурсной основе до 14:00 22 ноября.

«Мы отберем 20 человек. Кураторы будут смотреть на то, что подростки расскажут о себе и своих хобби. Нам важно, чтобы участники интересовались современным искусством», – пояснила «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Художественная студия «Смена Дети» и Выставочные залы Присутственных мест Казанского Кремля – соорганизаторы Школы современного искусства для подростков.

Занятия в выставочном зале Присутственных мест (1 подъезд, 2 этаж) будут теоретическими и практическими. В первые выходные Школы, 23 и 24 ноября, ученикам расскажут о современных художниках и их работах, связанных с понятием времени. С преподавателями подростки разберут способы изображения абстрактных понятий, художественные техники, создадут эскизы будущих работ. 30 ноября и 1 декабря будут подготовкой к выставке под кураторством архитектора Аделины Абдуллиной, художника-дизайнера Мидата Валиева, дизайнера Юлии Дияровой, архитектора Маргариты Зверко и апсайкл-художницы Элины Касимовой.

«Для выставки будет подготовлено пять инсталляций, состоящих из арт-объектов, созданных подростками. То есть каждый сделает что-то свое, индивидуальное, что войдет в групповой проект», – рассказала Ставниченко.

За время занятий в Школе современного искусства подростки и сами попробуют себя в роли кураторов, а также узнают об этапах подготовки архитектуры выставки и составлении плана расположения произведений искусства в пространстве.

Выставка работ подростков с названием «Вне времени» будет представлена в каморах двора Присутственных мест Казанского Кремля. Она откроется 7 декабря к детско-юношескому фестиваля «Новая Смена» и будет работать до 15 января включительно. Посетить ее можно будет бесплатно.