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Подростков из Татарстана приглашают поучаствовать в творческих конкурсах на знание ПДД
Детей и подростков из Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсах по безопасности дорожного движения.
Организатором мероприятий является Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной.
Конкурсы направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма зимой, а также на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и развития творческих способностей.
С 18 ноября по 18 декабря проводится Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства».
В это же время татарстанцы от 4 до 17 лет могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения».
Участникам Всероссийского конкурса «Дорожная грамматика зимних дорог детства» предлагается отразить основную тему соревнования с помощью видеоработ и презентаций.
Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов размещена на сайте фонда по этой ссылке.
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