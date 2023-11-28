Подростков из Татарстана приглашают поучаствовать в творческих конкурсах на знание ПДД

Детей и подростков из Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсах по безопасности дорожного движения.

Организатором мероприятий является Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной.

Конкурсы направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма зимой, а также на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и развития творческих способностей.

С 18 ноября по 18 декабря проводится Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства».

В это же время татарстанцы от 4 до 17 лет могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения».

Участникам Всероссийского конкурса «Дорожная грамматика зимних дорог детства» предлагается отразить основную тему соревнования с помощью видеоработ и презентаций.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов размещена на сайте фонда по этой ссылке.