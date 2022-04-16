Подростки Заинска создадут архитектурные объекты для будущего парка «Молодежный»

В Заинске началась образовательная программа «Архитектурный хулиганизм», в рамках которой полсотни подростков разработали свои макеты города из картона, а следом приступили к созданию собственного архитектурного объекта. Лучшие малые архитектурные формы появятся на территории парка «Молодежный» уже в мае этого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов».

Программа «Архитектурный хулиганизм» состоит из нескольких этапов. С 6 по 9 апреля в образовательных учреждениях прошли мастер-классы от активистов. Подростки создали собственные культурные объекты из картона. Работы, получившиеся в результате каждого из мастер-классов, соединили в «единый город» — так получилось идеальное место для молодежи.

13 апреля в Заинском политехническом колледже состоялся мастер-класс «Что такое МАФ и с чем его едят». После этого в течение двух недель подростки должны разработать архитектурные объекты вместе с педагогами в мастерских колледжа. Будущие элементы создадут из дерева, металла и других материалов.

3 мая состоится презентация проектов, интерактивный субботник и другие мероприятия для молодежи на территории парка. «Молодежь Заинска влияет на пространство вокруг себя и сама формирует среду родного города. Это пример соучаствующего проектирования и вовлечения — ничего для молодежи без самой молодежи. Это абсолютно новый уровень работы и вовлечения, когда по итогу есть конкретный осязаемый результат», — поделились в фонде.

Программа «Архитектурный хулиганизм» стартовала в Заинске в рамках участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В случае победы город сможет претендовать на грант в размере 70 млн рублей.

По информации Фонда «Институт развития городов РТ», помимо Заинска на грант от 50 до 80 млн рублей в 2023 году претендуют «Шишкинские пруды» в Елабуге, «Каскад верхних прудов» по ул. Менделеева в Лениногорске, парк Алтынова в Зеленодольске, социально-культурный центр «Болгар Спасский» (улица Смирнова) в Болгаре, культурно-рекреационный кластер «Белые горы» в Лаишеве и парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше. Срок подачи заявок — 1 июня.