Подростки ворвались к казанцу и украли у него цифровую валюту на 5,7 млн рублей

Вынесен приговор семерым парням, признанным виновными в разбойном нападении на жителя Казани. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Летом 2025 года неизвестный злоумышленник через Интернет организовал преступную группу. В нее вошли семеро подростков из Казани и Самарской области. Пятеро из них на момент совершения преступления еще не достигли совершеннолетия. 9 июля 2025 года молодые люди ворвались в квартиру казанца, который через мессенджер оказывал консультационные услуги по инвестированию. Они избили его, а затем, воспользовавшись компьютером мужчины, реализовали принадлежащие ему цифровые активы и цифровую валюту. Ущерб превысил 5,7 млн рублей.

Приговором суда парням назначили сроки: от трех лет условно до восьми лет колонии общего режима. Дело в отношении таинственного организатора выделено в отдельное производство.