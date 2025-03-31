Подростки в России могут зарабатывать до 80 тыс. рублей в месяц

В России растет спрос на несовершеннолетних работников – работодатели готовы предлагать подросткам зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов. Об этом сообщает РИА Новости, приводя опросы в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).

По данным hh.ru, в 2025 году число вакансий для подростков выросло более чем вдвое, а средняя зарплата увеличилась на 30 тыс. рублей по сравнению с январем 2024 года. В зависимости от графика заработок может варьироваться от 35 до 87 тыс. рублей в месяц.

Председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев отметил, что компании охотнее берут на работу подростков из-за кадрового дефицита. Однако, по его словам, ключевым фактором должно оставаться соблюдение норм безопасности и трудового законодательства.

Ранее Госдума РФ приняла поправки к Трудовому кодексу, разрешающие подросткам работать в выходные во время каникул. Это позволит несовершеннолетним подрабатывать на фестивалях, форумах и других культурно-развлекательных мероприятиях, которые проходят именно в выходные дни.

В РСО напомнили, что рабочая неделя для подростков остается ограниченной: до 24 часов для тех, кому нет 16 лет, и до 35 часов – для юношей и девушек от 16 до 18 лет. Внесенные поправки лишь перераспределяют нагрузку, а не увеличивают общее время работы.

По данным hh.ru, за последние два месяца более 82 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет искали работу, что подтверждает высокий интерес молодежи к трудоустройству.