Подростки Татарстана могут принять участие в конкурсе видеороликов «Тик-ток teens»

Любой подросток Татарстана в возрасте от 12 до 18 лет может подать заявку на участие в конкурсе видеороликов «Тик-ток teens». Для этого им нужно снять видео и заполнить анкету на сайте конкурса, заявочная кампания которого открыта до 15 ноября.

Целью конкурса является создание позитивного контента, предоставление возможности для реализации творческого потенциала подростков, а также привлечение внимания общества к актуальным для них проблемам.

Конкурс видеороликов проходит по трем номинациям: «Я в моменте» (рассказ о себе, своем вкладе в будущее через реализацию личных талантов и увлечений), «Чилю в клубе» (про подростковые клубы и времяпрепровождение в них) и «Челлендж успеха» (перспективы для подростков и молодежи в Республике Татарстан). Участниками «Тик-ток teens» могут стать молодые люди как лично, так и в составе творческих групп до пяти участников.

Для участия в конкурсе необходимо выложить видеоролик длительностью от 30 секунд до 3 минут в социальной сети Instagram с хештегами #медиаПОДРОСТОК #подросткиТатарстана #minmolteens и отметить аккаунт @minmol_teens. Затем следует заполнить заявку по ссылке. На почту придет письмо с образцом разрешения на обработку персональных данных, которое необходимо подписать и отправить заполненный вариант в ответ вместе с видеороликом.

Конкурс пройдет в два этапа: с 27 октября по 15 ноября ведется прием и отбор работ, с 15 по 22 ноября будет организовано подведение итогов и награждение участников. Среди подарков для победителей «Тик-ток teens» — брендированная сумка на пояс, внешний аккумулятор, Bluetooth-колонка, стикерпак и другие.