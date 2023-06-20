Юные соотечественники-татары из СНГ выехали на творческую смену в Казань

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.

С 20 по 29 июня в казанском детском лагере отдыха «Заречье» пройдет творческая смена «В поисках мечты», организованная Всероссийским движением «Вдохновители». Из Душанбе для участия в смене отправились пять школьников из Татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык», сообщила журналисту «Татар-информа» пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.

Впереди подростков ждут 10 дней, за время которых их научат эффективно и слаженно взаимодействовать, создавать свои первые импакт-проекты, направленные на улучшение места проживания.

Цель данного проекта – развитие у подростков ключевых навыков для формирования мотивации к профессиональному развитию и активной общественной позиции через совместную деятельность и разработку проектов с высоким социальным эффектом.

В проекте примут участие 30 ребят из Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.