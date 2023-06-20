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Юные соотечественники-татары из СНГ выехали на творческую смену в Казань
С 20 по 29 июня в казанском детском лагере отдыха «Заречье» пройдет творческая смена «В поисках мечты», организованная Всероссийским движением «Вдохновители». Из Душанбе для участия в смене отправились пять школьников из Татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык», сообщила журналисту «Татар-информа» пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.
Впереди подростков ждут 10 дней, за время которых их научат эффективно и слаженно взаимодействовать, создавать свои первые импакт-проекты, направленные на улучшение места проживания.
Цель данного проекта – развитие у подростков ключевых навыков для формирования мотивации к профессиональному развитию и активной общественной позиции через совместную деятельность и разработку проектов с высоким социальным эффектом.
В проекте примут участие 30 ребят из Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.
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