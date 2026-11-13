Подростки стреляли в людей и авто в Казани – полиция проводит проверку

О стрельбе у клиники на улице Юго-Западной сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, двое ребят стреляли из окна жилого дома напротив. В результате один из прохожих получил травмы – пуля попала в щеку, ему понадобилась помощь врачей. Кроме того, повреждения получили припаркованные машины пациентов клиники.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства, а личности подростков устанавливаются. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.