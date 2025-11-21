Подростки станут героями второго сезона реалити-шоу «Аслыбызга кайту»

Фото: пресс-служба реалити-шоу «Аслыбызга кайту»

Лучший телепроект конкурса «Многоликая Россия» получил продолжение – в эфир вышел второй сезон татарского реалити-шоу «Аслыбызга кайту» («Возвращение к истокам»).

Первый сезон стартовал в ноябре прошлого года. Тогда в проекте участвовали многодетная мама и помощник гендиректора казанского завода Динара Нигматуллина и блогер из Балтасинского района, победительница конкурса «Татар-кызы-2018» Гузель Габидуллина. Девушки на несколько дней менялись местами, чтобы увидеть, как сохраняются традиции и культура в небольшом селе и крупном мегаполисе.

Реалити-шоу создается ГТРК «Татарстан» совместно с Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов республики.

Проект стал победителем Всероссийского конкурса «Многоликая Россия – 2025», организованного агентством «Татмедиа», и получил специальный приз Агентства информации и печати Республики Дагестан на конкурсе «Голос Евразии-2025». После успеха первого сезона было решено продолжить съемки. Новый сезон отсняли летом, а премьера состоится уже 22 ноября.

Во втором сезоне главные роли исполнили подростки: начинающий актер из Казани Мустафа и юный футболист из Сабинского района Инсаф. Им предстоит попробовать хобби и образ жизни друг друга и прочувствовать различия между городом и деревней.

Инсаф с детства занимается спортом – биатлоном, лыжами и футболом. Сейчас он играет за районную футбольную команду, а лето традиционно проводит у бабушки и дедушки, помогая по хозяйству. Создатели шоу решили перенести его из привычного спортивного мира в атмосферу театра.

Он прошел мастер-классы по актерскому мастерству, вышел на сцену, а самым сложным заданием для него стало кулинарное – вместе с мамой Мустафы он готовил татарские блюда. Съемки подготовили и сюрпризы: зрители узнают маленькую хитрость, которая помогла Инсафу справиться с заданием.

Одним из самых волнительных моментов для него стала тренировка с молодежной командой «Рубина» – Академия клуба специально сделала исключение и пригласила героя на занятие. На проекте исполнилась и еще одна мечта Инсафа.

Мустафа, напротив, покинул привычную театральную среду и окунулся в деревенскую жизнь. С дошкольного возраста он участвует в театральных конкурсах и занимается в студии «Апуш». В деревне бывает редко, поэтому на съемках ему пришлось осваивать хозяйственные дела вместе с бабушкой и дедушкой Инсафа.

В ответ они учили его готовить татарские блюда, а с дедушкой-инфлюенсером Мустафа записал общий видеоролик. Кроме того, каждая серия включает стихи татарских классиков, которые Мустафа декламирует. Несмотря на непривычную обстановку, зрители Сабинского района приняли его тепло – он даже выступил с небольшим концертом.

Как и в прошлом сезоне, создатели не прописывали сценарий, чтобы сохранить жанровую естественность. Задания подбирались с учетом желаний участников: проект помогает не только раскрыть характеры героев и показать культуру, но и осуществить их маленькие мечты.

Премьера нового сезона реалити-шоу «Аслыбызга кайту» («Возвращение к истокам») состоится 22 ноября в 8:10 на телеканале «Россия 1». Вторая серия выйдет уже 23 ноября.