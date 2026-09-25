Подростки распылили газовый баллончик в жителя РТ, полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку, после того, как подростки из Татарстана распылили газовый баллончик в мужчину.

Как сообщили в МВД по РТ, в Нижнекамске на Тихой аллее трое подростков в масках и очках срезали замок с двери в подвал. Это заметил местный житель и сделал им замечание. Тогда ребята распылили в его сторону газовый баллончик и убежали.

Личности подростков уже установили – никто из них ранее не состоял на учете в полиции. Их телефоны изъяли и отправили на исследование. Кроме того, родителей оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Результаты проверки будут отправлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и следственные органы.