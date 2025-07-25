Дети изображают распятие на дорожных знаках: до Татарстана дошел опасный тренд из США

В Зеленодольске зафиксировали первый случай, когда подростки пытались повторить новый тренд и сделать видео, повиснув на дорожном знаке, изображая распятие.

Новый модный тренд пришел из США. Появился он после концерта Канье Уэста. Артист на выступлении выполнил трюк – его подвесили над сценой на тросах. Раскинув в стороны руки, он изобразил распятие. Подростки в штатах стали изображать рэпера – так появился тренд, который стал популярным и в России.

В Сети можно найти массу новостей, о том, как дети калечат себя, пытаясь взобраться на дорожные знаки, чтобы повторить тренд. Например, в Свердловской области девочка так сломала себе челюсть. Кто-то ухищряется даже взбираться на православные кресты. Но на этом подростки не остановились – в Крыму молодой человек повторил тренд на Обелиске Славы – мемориале, посвященном памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Видео он и его приятели выложили в интернет. Запись посмотрели не только их подписчики, но сотрудники Следственного комитета. В действиях парней усмотрели осквернение символов воинской славы России, что является уголовным преступлением.

В одной из социальных сетей появился пост, в котором сообщается, что повторять тренд начали и в Зеленодольске – дети пытались взобраться на дорожный знак, игнорируя замечания взрослых.

Фото: © https://vk.com/zelenodolsk

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец отметила, что родителям стоит провести беседу со своими детьми, чтобы предотвратить распространение новой моды.

«Поинтересуйтесь у своих детей, что они думают о таких действиях, считают ли их правильным? Объясните, почему делать этого нельзя. Расскажите, что попытка повторить действия из интернета может стать причиной серьезного штрафа или даже уголовного наказания», – говорит она.

Дети часто думают, что это всего лишь безобидная шалость. Они не задумываются о серьезных последствиях, подчеркнула Ирина Волынец.

«Дети могут искалечиться, и, если это происходит рядом с дорогой, они могут попасть под колеса автомобилей. Кроме того, они мешают дорожному движению. Заслонив собой знак, они могут спровоцировать аварию, которая может стать причиной гибели людей», – подчеркивает детский омбудсмен.

Главная причина такого поведения, уверена она, это неправильно организованный досуг детей в летнее время.

«Повторяя все эти модные тренды, дети пытаются привлечь к себе внимание. Они нуждаются во внимании взрослых, пытаются себя реализовать, проявить свои лидерские качества. Тоже самое они могли бы сделать, если бы занимались спортом, посещали различные секции, занимались творчеством», – считает Ирина Волынец.

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин обратил внимание, что подобные проблемы зачастую возникают из-за религиозной неграмотности.

«Люди не понимают, что значит для православного человека крест. Крест – это орудие нашего спасения. Бог приходит в мир ради людей и нашего спасения, страдает на Кресте за всех людей. И когда люди так бездумно и кощунственно относятся к одному из главных символов нашей веры, это очень печально. Хочу пожелать подросткам, которые поддались влиянию очередного модного тренда, чтобы они вместо попытки пиариться на религиозной теме, побольше узнали о Православии, о любви Бога к миру, о Его Жертве», – отметил отец Александр.