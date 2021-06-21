Чаще всего подростки из Татарстана летом работают в школах и сельских хозяйствах

Подростки из Татарстана трудоустраиваются на лето подсобными рабочими, участвуют в озеленении территорий, очистке берегов водоемов и лесов от мусора. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Основные виды работ, в которых участвуют дети, — это подсобные работы при ремонте и благоустройстве школ, спортплощадок, благоустройство и озеленение городов и населенных пунктов, экологические работы. Кроме того, молодые люди выполняют подсобные работы в сельском хозяйстве, занимаются посадкой, прополкой, выращиванием и сбором сельскохозяйственных культур. Также подростки из Татарстана выполняют подсобные работы на промпредприятиях, в зоопарке, ухаживают за памятниками культуры и мемориалами», — сказала она.

На информационном портале «Работа в России» по запросу «работа для несовершеннолетних» работодатели предоставляют рабочие места курьерам. Также в летний период подростки бывают задействованы во временном трудоустройстве в школах, в которых проходят программу обучения.

Спикер отметила, что продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте до 16 лет не должна превышать 24 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы для детей в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать четырех часов, в возрасте от 15 до 16 лет — пяти часов, от 16 до 18 лет — семи часов.