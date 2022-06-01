Подростки из Донбасса, прибывшие в Казань, посетили экстрим-парк «Урам»

Добровольческие организации Татарстана организовали для подростков — переселенцев из Донбасса экскурсии по казанским объектам молодежной активности. В частности, ребята посетили экстрим-парк «УРАМ». Подключились и бизнес-сообщества: детей принял центр «КидСпейс», а питание помог организовать «Тюбетей», рассказали в Минмолодежи РТ.

«В Татарстане уже два года функционирует клуб #МыВместе, который объединил все добровольческие сообщества республики. Они помогают в общественно важных инициативах. В том числе в местах временного размещения переселенцев проводят различные мастер-классы. В День защиты детей добровольцы Татарстана вышли с инициативой организовать для ребят экскурсии в интересные места: кто помладше — поехали в „Кидспейс“, а те, кто постарше, осваивают самокаты и ролики в экстрим-парке „УРАМ“», — отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Всего в «УРАМ» приехали около 40 подростков, а в «КидСпейс» — около 80 детей. По словам Кондратьевой, дети очень открытые и с удовольствием участвуют во всех мероприятиях и знакомятся с парками, пространствами и другими объектами Татарстана.