Подростки из Челнов ответят за то, что решили покататься на чужой машине без спроса

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В октябре прошлого года четверо юных жителей Автограда заприметили припаркованную возле подъезда одного из домов отечественную легковушку. Друзья проникли в салон авто и попытались его завести, но безуспешно. Тогда они взялись за ремонт: установили новый аккумулятор, поменяли свечи и прочие запчасти. Машина завелась, и ребята решили на ней прокатиться. Однако на улице Раскольникова автомобиль снова заглох, и они оставили его на парковке.

Позже владелец машины сообщил о случившемся в полицию.

Угонщиками оказались четверо местных жителей в возрасте от 14 до 18 лет. Причем трое из них еще учатся в школе.

Против ребят возбудили уголовное дело. В отношении каждого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъят и возвращен владельцу.