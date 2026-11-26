Подросткам рассказали, как избежать втягивания в дропперство и что отвечать на просьбы аферистов. Узнать об этом можно на сайте стопдроп.рф, сообщают в пресс-службе Национальных проектов России.

«Друзья, первая любовь, планы на будущее – впереди столько всего интересного! И все это можно потерять, согласившись на опасную авантюру с обналичиванием денег. Если вы передаете незнакомцам свою банковскую карту или помогаете с переводами, вы становитесь дроппером – подставным лицом в преступной схеме. До шести лет тюрьмы может грозить за сомнительную "подработку"», – напоминают ребятам.

На сайте подробно написано, что должно насторожить при общении с незнакомцами в интернете, о чем могут просить свою жертву злоумышленники и как правильно с ними взаимодействовать. Работы по созданию безопасной цифровой среды проводятся по нацпроекту «Экономика данных».