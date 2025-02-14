Подросткам из Нижегородской области грозит срок за теракт на железной дороге

В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении двоих подростков 15-ти и 16-ти лет. Действия подозреваемых квалифицированы по статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По данным следствия, накануне на территории Тоншаевского района Нижегородской области парни подожгли железнодорожный релейный шкаф. Подростков оперативно задержали сотрудники транспортной полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Подросткам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.