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Происшествия 14 февраля 2025 14:03

Подросткам из Нижегородской области грозит срок за теракт на железной дороге

В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении двоих подростков 15-ти и 16-ти лет. Действия подозреваемых квалифицированы по статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По данным следствия, накануне на территории Тоншаевского района Нижегородской области парни подожгли железнодорожный релейный шкаф. Подростков оперативно задержали сотрудники транспортной полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Подросткам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

#теракт #Нижегородская область
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