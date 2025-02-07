Подростка ждет суд за передачу информации ВСУ о предприятиях Казани

Подросток предстанет перед судом за передачу информации украинской армии о предприятиях Казани.

По версии следствия, летом 2023 года парень в интернете начал общаться с представителями украинской террористической организации и по их указанию за деньги передавал информацию об объектах предприятий, расположенных на территории Казани.

Его поймали сотрудники СУ СК России по РТ весной прошлого года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.