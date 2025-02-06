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Происшествия 6 февраля 2025 14:06

Подростка в РТ ждет суд за серию угонов автомобилей и за вождение без прав

В Татарстане подросток предстанет перед судом за угон шести автомобилей.

Как сообщили «Татар-информу» в СУ СК России по РТ, в августе-сентябре прошлого года 17-летний подросток, будучи пьяным, угнал шесть автомобилей в Арске и в Казани. При этом один из угонов он совершил вместе с двумя друзьями.

Так, в ноябре прошлого года молодой человек без прав, будучи пьяным, угнал в Арске автомобиль «Лада» 10-й модели.

Не справившись с управлением, он влетел в припаркованные возле многоквартирного дома автомобили и в газовую трубу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянении».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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