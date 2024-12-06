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Подростка, напавшего с ножом на учеников в краснодарской школе, задержали
Один из учеников школы №94-Ф поселка Российский ранил нескольких детей.
Пострадали пять подростков в возрасте 13-15 лет, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести.
Как сообщает РИА «Новости», трое из пяти пострадавших получили ножевые ранения.
Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, угрозы для жизни детей сейчас нет.
Сейчас в школу направлена следственно-оперативная группа, прокуратура проводит проверку.
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