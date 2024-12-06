news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 декабря 2024 19:52

Подростка, напавшего с ножом на учеников в краснодарской школе, задержали

Скопировать ссылку

Один из учеников школы №94-Ф поселка Российский ранил нескольких детей.

Пострадали пять подростков в возрасте 13-15 лет, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщает РИА «Новости», трое из пяти пострадавших получили ножевые ранения.

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, угрозы для жизни детей сейчас нет.

Сейчас в школу направлена следственно-оперативная группа, прокуратура проводит проверку.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100