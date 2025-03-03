Подростка, который спровоцировал смертельное ДТП в Татарстане, ждет суд

Подросток, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе в Татарстане, предстанет перед судом.

«Татар-информ» рассказывал, что в ноябре прошлого года 17-летний водитель без прав, будучи пьяным, сел за руль автомобиля Renault Captur и вместе с тремя знакомыми поехал по трассе М7.

На большой скорости он вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Kia Rio, 46-летний водитель которого получил травмы и скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.