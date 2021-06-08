Подростка из Пермского края задержали в РТ за закладки с наркотиками

Следственный комитет возбудил уголовное дело за попытку сбыта наркотиков, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Днем 4 июня полицейские задержали во дворе дома на проспекте Вахитова в Нижнекамске 17-летнего подростка из города Чусовой Пермского края. У него нашли пять пакетиков с неизвестным порошком. Затем во время осмотра места происшествия обнаружили еще 82 пакетика.

Позже выяснилось, что вещество в пакетах является наркотиком общей массой 17,5 граммов. Как объяснил подросток, он хранил наркотики, чтобы сбыть их.

Свою вину молодой человек признал полностью. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.