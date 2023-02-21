Подростка из Челнов поймали на связи с лидером террористического движения

В Набережных Челнах 16-летнего подростка поймали на связи с лидером экстремистского движения «Маньяки: Культ убийств»*, по данным источника «Татар-информа».

В сентябре прошлого года подросток во время допроса признался правоохранителям, что является членом «М.К.У»*. Для того, чтобы вступить в организацию, парень отправил фото паспорта администратору закрытой группы в мессенджере Telegram, после чего присоединился к комьюнити и переписывался с лидером неонацистского движения.

Юноша позиционирует себя как приверженца идеологии «М.К.У»*, не стесняется публично об этом заявлять и даже заниматься ее распространением. Так, он недавно опубликовал в одной из групп «ВКонтакте» запрещенную в РФ книгу Адольфа Гитлера.

По данным источника «Татар-информа», еще в феврале 2022 года парень привлек внимание правоохранителей, когда опубликовал в другом сообществе «ВКонтакте» текстовое послание, озаглавленное «Я устрою Колумбайн»**.

Стоит отметить, что распространение террористической и экстремистской идеологии может спровоцировать преступления по статьям «Убийство» или «Террористический акт», уголовная ответственность за которые наступает с 14 лет.

В отношении подростка было выписано постановление о привлечении его к административной ответственности за распространение экстремистских материалов. Сотрудники правоохранительных органов предупредили и предостерегли его от подобных нарушений закона.

*Неонацистская террористическая организация, запрещенная в РФ.

**Террористическое движение, признанное запрещенным в РФ.