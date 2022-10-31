Подростка из Челнов осудили за экстремистские книги и рисунки на его странице в соцсети

Во время мониторинга соцсетей прокуратура Челнов обнаружила на странице 16-летнего подростка запрещенную литературу и рисунки, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в сентябре юноша на личной странице в одной из социальных сетей разметил две электронные книги и рисунок, которые признаны судом запрещенными к распространению в Российской Федерации. Информация, размещенная на странице, была доступна неограниченному количеству людей.

На подростка завели административное дело за распространение экстремистских материалов.

«Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей в доход государства. Незаконный контент удален», – уточнил Галиев.