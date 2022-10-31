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Ру Тат
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Происшествия
31 октября 2022  14:21
Полина Шевчук

Подростка из Челнов осудили за экстремистские книги и рисунки на его странице в соцсети

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Во время мониторинга соцсетей прокуратура Челнов обнаружила на странице 16-летнего подростка запрещенную литературу и рисунки, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в сентябре юноша на личной странице в одной из социальных сетей разметил две электронные книги и рисунок, которые признаны судом запрещенными к распространению в Российской Федерации. Информация, размещенная на странице, была доступна неограниченному количеству людей.

На подростка завели административное дело за распространение экстремистских материалов. 

«Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей в доход государства. Незаконный контент удален», – уточнил Галиев.

#экстремистская литература #Прокуратура РТ
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