Подростка-иностранца в РТ судят за покушение на мошенничество и сопротивление полиции

В Татарстане завершено расследование дела в отношении 17‑летнего иностранного гражданина. Его обвиняют в покушении на мошенничество и применении насилия к сотруднику полиции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в сентябре 2025 года группа мошенников обманула пожилую жительницу Лениногорска и убедила ее передать 400 тысяч рублей. Через мессенджер они привлекли к преступлению подростка, поручив ему забрать деньги. Он получил пакет с деньгами от таксиста, который не знал о мошенничестве.

Полицейские задержали молодого человека сразу после получения средств. Во время задержания он оказал активное сопротивление.

По решению суда подросток помещен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.