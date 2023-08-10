Подрежут ли «донатики»: как посчитают налоги блогеров в России

«Блогерство – давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ради блогеров хотят ввести новый класс

Заместитель председателя комитета Госдумы Яна Лантратова предложила внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и дополнить его позицией для блогеров, пишут «Известия».

Депутат пояснила, что цель ее предложения в том, чтобы включить блогеров в правовое поле.

«Блогерство – давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, эти люди проводят курсы, тренинги, например по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими преподавателями оставляет желать лучшего», — пояснила парламентарий.

Инициативу поддерживают Минцифры и Росстандарт. В частности, там готовы оказать содействие в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД. Этот вопрос служба готова также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями. Экспертное сообщество также выступило «за».

Известно, что сейчас по закону блогер должен регистрироваться в качестве ИП или самозанятого. Однако многие это не делают. Если же появится ОКВЭД, появятся строгие обязательства и ужесточение контроля за уплатой налогов. «Отрасль», которая работает в серой зоне, при изменении законодательной базы неминуемо станет более прозрачной.

Если появится ОКВЭД, появятся строгие обязательства и ужесточение контроля за уплатой налогов Фото: © «Татар-информ»

Уголовные дела о неуплате налогов и арест имущества

В последнее время произошло несколько громких скандалов вокруг известных в стране блогеров. Речь идет о привлечении их к ответственности за неуплату налогов. С подачи правоохранительных органов сразу несколько известных в стране инфлюэнсеров стали фигурантами уголовных дел. В этом списке Елена Блиновская, Александра Митрошина, Валерия (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалин. По данным следствия, Блиновская в 2019-2021 годах не заплатила 918 млн рублей налогов, Валерия — 300 млн, Митрошина — 120 млн рублей.

Накануне «РИА Новости» сообщили, что Пресненский суд Москвы арестовал в рамках дела блогера Елены Блиновской 12 банковских счетов, 4 автомобиля, мотоцикл и снегоход.

Также арест наложен на автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander; мотоцикл марки Harley-Davidson; снегоболотоход; моторную лодку, гидроцикл; семь прицепов к легковым автомобилям. Помимо этого, под ограничения попали 54 расчетных счета связанных с Блиновской компаний. Сама «героиня» сейчас находится под домашним арестом.

Екатерина Бибишева: «Люди становятся блогерами, потому что они хотят делиться какой-то полезной информацией, быть интересными людям» Фото: vk.com/vagimagia

«Это не только нужно, но и важно сделать — чтобы обезопасить людей, которые закупают у блогеров рекламу»

Заставит ли данная инициатива блогеров выйти из тени, останутся ли они в отрасли, как будут считаться их доходы, в частности так называемые донаты: с этими вопросами «Татар-информ» обратился к экспертам и самим «игрокам рынка».

Блогер Екатерина Бибишева (katya_vagimagia):

— Я сама рекламу в блогах не продаю и не знаю, как это делается. Можно ли доходы от блогерства регулировать? Конечно можно. Мне кажется, можно все регулировать — в зависимости от того, откуда они принимают деньги. В том числе, думаю, это возможно и когда донатят (собирают пожертвования, – прим. Т-и): зрители кидают блогеру деньги во время прямых эфиров. Хотя как именно, не знаю. Я в это не погружалась. Сама никогда так делать не просила и никому такое не делала.

Я думаю, что это точно не приведет к оттоку блогеров за границу. Люди становятся блогерами, потому что они хотят делиться какой-то полезной информацией, быть интересными людям. Это определенный тип психики. Поэтому я не думаю, что признание блогерства экономической деятельностью приведет к какому-то переселению инфлюенсеров из страны. Во-вторых: не уверена, что всех наших блогеров там ждут.

«Блогерство в России действительно очень высокого уровня» Фото: © «Татар-информ»

Блогерство в России действительно очень высокого уровня. Гораздо выше большинства среднестатистических блогеров в Европе и Америке, потому что мы очень качественно создаем контент, качественно «пилим» сторис. Я считаю, что контролировать блогеров с точки зрения рекламы нужно и важно. Потому что тогда у людей, которые закупают у блогеров рекламу, будет хотя бы какое-то понимание того, что они в безопасности.

Я знаю, что перед многими рекламодателями блогеры не выполняют свои обещания — выкладывают меньше сторис, озвучивают не ту информацию, которую ими изначально подтвердили. Поэтому я считаю, что это не только нужно, но и важно сделать — чтобы обезопасить людей, которые закупают у блогеров рекламу. Я именно поэтому и не делаю этого: не закупаю рекламу блогеров — по причине того, что с ними часто возникают проблемы.

Альберт Бикбов: «Выделять блогерство в отдельный вид экономической деятельности можно только тогда, когда блогер получает доход» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Само по себе блогерство еще не обязанность платить налоги»

Блогер Альберт Бикбов:

— Доходы блогеров – это, как ни крути, все равно доходы, подлежащие налогообложению. Выделять блогерство в отдельный вид экономической деятельности (в частности, присваивать какой-то специфический код ОКВЭД) можно только тогда, когда блогер получает доход. Если нет дохода, то нет и объекта экономической деятельности и блогерство не находится в режиме налогового регулирования. Так что само по себе блогерство – это еще не обязанность платить налоги.

Теперь о доходах. Есть нормальная позиция – «заплати налоги и спи спокойно». Есть позиция «нормальные герои всегда идут в обход». Речь о разного рода серых схемах по минимизации налогообложения. Увы, но такой «герой» всегда встречает другого героя, представляющегося налоговиком, и его справедливо наказывают.

Казус Блиновской и истории с другими блогерами, получающими доходы и минимизирующими их путем дробления в рамках специального налогового режима, — это все истории по уходу от налогов. За что блогеры, применяющие подобные примитивные схемы, поплатились. В отношении контроля донатов – сам по себе налоговый контроль должен зависеть от форм поступлений донатов, которых довольно большое число. Здесь и криптовалюты, и зачисления с банковских карточек, с электронных кошельков, через разнообразные платежные системы вроде СБП или QIWI.

«В отношении контроля донатов – сам по себе налоговый контроль должен зависеть от форм поступлений донатов, которых довольно большое число» Фото: ru.freepik.com

Налоговое законодательство должно модернизироваться, чтобы учитывать все эти формы. Пока же не все гладко. В частности, например, почти в зачаточном состоянии находится контроль за доходами в виде криптовалют. Это проблема не только в нашей стране, весь мир сейчас ищет подходы к налогообложению доходов в крипте.

На мой взгляд, такие доходы очень трудно учитывать, и здесь подойдет такой подход, который практиковался при становлении налогообложения уличных предпринимателей: какой-то вариант налога на вмененный доход, зависящий от размеров аудитории блогера, повторюсь, ведущего именно экономическую деятельность, получающего донаты. То есть блогер, получающий донаты с аудиторией в 1 млн подписчиков, не должен платить столько, сколько блогер с десятками тысяч подписчиков. Ну и, разумеется, должна вестись борьба с серыми схемами — тут уж налоговое ведомство в последнее время резко активизировало свои усилия, – считает Бикбов.

Айрат Гатин: «Блогерство сейчас находится на пике популярности, а доходы, получаемые самыми известными блогерами, исчисляются сотнями миллионов рублей» Фото: предоставлено Айратом Гатиным

«В прежнем формате подобная деятельность больше существовать не может»

Генеральный директор юридического агентства «Правосудие» Айрат Гатин:

Право создано для того, чтобы регулировать общественные отношения. Блогерство не является исключением. Любая экономическая деятельность, приносящая систематический доход, должна облагаться налогом. Фискальная функция налогообложения позволяет государству аккумулировать средства и расходовать их на социальные нужды.

С точки зрения того, что блогерство сейчас находится на пике популярности, а доходы, получаемые самыми известными блогерами, исчисляются сотнями миллионов рублей, резонно назрел вопрос о необходимости урегулировать данную сферу деятельности. Особенно это актуально в сфере того, что блогеры имеют большое количество имущества, которое нередко находится за пределами России.

Также это актуально и с точки зрения упорядоченности отношений «блогер – потребитель контента», поскольку на такие отношения должны распространяться положения законодательства о защите прав потребителей. Возможный отток блогеров за пределы страны из-за законодательных инициатив в данной сфере наиболее вероятен. Однако и в прежнем формате неурегулированности подобная деятельность больше существовать не может, – уверен Гатин.

Эмиль Гатауллин: «Под регулированием доходов блогеров можно понимать порядок их определения и налогообложения. Прежде всего, налогообложению подлежат и все нынешние доходы блогеров» Фото: предоставлено Эмилем Гатауллиным

«Возьмут алгоритм по размещению и распределению доходов от рекламы за основу, и всё»

Адвокат Эмиль Гатауллин:

— Полагаю, под регулированием доходов блогеров можно понимать порядок их определения и налогообложения. Прежде всего, налогообложению подлежат и все нынешние доходы блогеров. Другое дело, что порядок выявления размера этих доходов не имеет заранее объявленной формулы, позволяющей непротиворечивым образом этот самый размер определить. Поэтому пока, видимо, доверяют тем сведениям, которые указал сам блогер в своей декларации.

Однако в части установления такой формулы нет никакой юридической проблемы. Все решается с помощью приема юридической фикции: просто блогерам вменят определенный доход волевым решением законодателя. А саму формулу и ее уточнение могут позаимствовать у тех же площадок, где пока еще резвятся неурегулированные блогеры: возьмут алгоритм по размещению и распределению доходов от рекламы за основу, и всё.

Что касается донатов, то не вполне ясно, что за ними шифруется. Еще в 1995 году принят Федеральный закон «О благотворительной деятельности», и чтобы впихнуть донат в эту категорию, он должен строго соответствовать, прежде всего, целям сбора денег, указанным в профильном законе. И это нужно будет доказывать самим блогерам. Думаю, все эти донаты припишут к доходу блогера, и вся недолга.

Если иметь в виду возможный отъезд инфлюэнсеров из страны: они не имеют никакой экономической ценности. Их социальная ценность также сомнительна. Кормовая база русскоязычных блогеров здесь. Если уедут — им ограничат к ней доступ, – уверен эксперт.