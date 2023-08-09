Подразделения группировки «Центр» отразили шесть атак ВСУ

Бойцы ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки «Центр» сорвали шесть попыток атак штурмовых групп 21-й, 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ, уничтожив 60 боевиков. Кроме того, противник потерял боевую машину пехоты, бронированную машину и два пикапа.

Также в оборонном ведомстве отметили, что поражен опорный пункт противника в районе села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

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