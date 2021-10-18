Подразделение «Транснефть – Прикамье» признано лучшим среди организаций компании

Подразделение АО «Транснефть – Прикамье» признано лучшим среди организаций системы «Транснефть» (ОСТ) по итогам деятельности отделов главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов за 2020 год.

Результаты работы были рассмотрены на совещании заместителей генеральных директоров по товарно-транспортным операциям и главных метрологов ПАО «Транснефть». Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Оценка деятельности товарно-транспортных подразделений ОСТ, осуществляющих транспортировку (перевалку) нефти и нефтепродуктов проводится ежегодно. При этом учитывается целый ряд показателей – выполнение планов приема, транспортировки и поставки топлива, качество исполнения требований нормативных документов, касающихся транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов.

Ранее, по итогам работы за 2017 год, диплома «За высокие показатели в работе» был удостоен отдел главного диспетчера по транспортировке нефти АО «Транснефть – Прикамье».

АО «Транснефть – Прикамье» обслуживает участки магистральных нефтепродуктопроводов общей протяженностью около 800 км, обеспечивает поставку дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов республик Татарстан и Башкортостан в центральные регионы России, а также на экспорт в порт Приморск и потребителям Татарстана и Чувашии по трубопроводной системе в рамках проекта «Север-25».