Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли уничтожить склад и 30 боевиков ВСУ

Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить склад и 30 боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили сами активисты.

Один из активистов рассказал, что подпольщики установили военные объекты ВСУ в поселке Садовое, в которых уничтожили около трех десятков боевиков ВСУ.

Кроме того, подпольщики уничтожили склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского.

Также активисты распространили «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения».

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