Подпольный цех по производству нелицензионной омывайки прикрыли в Казани

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами региональной Госалкогольинспекции обнаружили, что в одном из районов Казани организован подпольный цех по производству, розливу и упаковке стеклоочищающей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Для изготовления жидкости использовался этиловый спирт, на оборот которого необходимо наличие лицензии.

В помещении были найдены пустая тара, химикаты для изготовления продукции, а также уже готовые к реализации Продукция изъята и направлена на экспертизу.