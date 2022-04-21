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Происшествия
21 апреля 2022  11:20
Полина Шевчук

Подпольный цех по производству нелицензионной омывайки прикрыли в Казани

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами региональной Госалкогольинспекции обнаружили, что в одном из районов Казани организован подпольный цех по производству, розливу и упаковке стеклоочищающей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Для изготовления жидкости использовался этиловый спирт, на оборот которого необходимо наличие лицензии.

В помещении были найдены пустая тара, химикаты для изготовления продукции, а также уже готовые к реализации Продукция изъята и направлена на экспертизу.

 

#стеклоомывающая жидкость #уэбипк мвд по рт
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