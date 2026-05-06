Общество 6 мая 2026 09:42

Подполковник полиции из РТ победил в двух играх Чемпионата России по регби

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сотрудник МВД по РТ, подполковник полиции Руслан Ганеев вместе с республиканской командой «Энергия» стал победителем уже двух игр в Чемпионате России по регби.

Оба матча прошли в преддверии Дня Победы и посвящены памяти как ветеранов Великой Отечественной войны, так и участников СВО. «Энергия» состязалась со сборной Самарской области и выиграла обе игры с большим отрывом. Свой вклад в победу внес и Ганеев. Ранее его заслуги в спорте уже отмечались – подполковник является обладателем бронзовой медали молодежного Чемпионата мира, многократным призером чемпионатов России, ПФО и Республики Татарстан по регби, регби-7, регби на снегу и пляжному регби.

В этот раз лучшие игроки получили памятные призы от координатора группы «СВОих не бросаем Татарстан», а всех причастных к проведению матчей накормили знаменитыми татарскими треугольниками.

