Визит американского президента Джо Байдена в столицу Украины был похож на «большую постановку», заявил в эфире Fox News подполковник армии США Дэниэл Дэвис. В качестве аргумента в пользу этого утверждения он привел поведение политика при срабатывании воздушной тревоги, отмечая, что при этом «никто даже не вздрогнул».

«Да, вы должны подумать, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет», – сказал военный.

Также Дэвис отметил, что визит Байдена в Киев ничего не изменил, так как Вашингтон и так собирается дать Украине все, что там захотят. «Это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», — резюмировал он.

Напомним, о том, что Вашингтон предупредил Москву о визите Байдена в Киев, накануне завил глава ФСБ Александр Бортников, подчеркнув, что в ответ Россия не давала никаких гарантий безопасности американского лидера. С необъявленным заранее визитом на Украине Байден побывал в понедельник.