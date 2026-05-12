Подпочвенный полив и цифровые технологии внедряют в аграрном центре Татарстана

Полевые опыты с применением орошения продолжают закладывать в научно-мелиоративном центре «Агробиотехнопарк». Специалисты ассоциации «Элитные семена» изучают, как семена реагируют на полив в разных условиях. Руководитель ФГБУ «Приволжскмелиоводхоз» Марс Хисматуллин сообщил, что в этом году в центре решили подробнее протестировать подпочвенный полив и оценить его эффективность с разных сторон.

Подпочвенный полив предполагает подачу воды не на поверхность, а напрямую к корням растений. Такой способ помогает сократить потери влаги из-за испарения и стока, а также поддерживать стабильную влажность почвы в зоне корневой системы.

Кроме того, растения лучше усваивают минеральные удобрения, особенно фосфор и калий. Еще одно преимущество – отсутствие помех для сельхозтехники: это упрощает обработку полей и опрыскивание. Листья и плоды при таком поливе остаются сухими, что снижает риск грибковых заболеваний. Систему также можно автоматизировать.

«Агробиотехнопарк», работающий при ФГБУ «Приволжскмелиоводхоз» и Казанский государственный аграрный университет, занимается разработкой комплексной системы мелиоративного земледелия, адаптированной к климатическим и почвенным условиям Татарстана.

Здесь используют современные технологии орошения, развивают систему селекции и семеноводства зерновых и других сельхозкультур, а также внедряют цифровые решения для выращивания растений.

В центре также работают над системой управления генетическими ресурсами сельхозкультур с учетом растущих климатических рисков. Разрабатываемые мелиоративные решения направлены на обновление отрасли и переход к более современным технологиям. Ожидается, что это позволит снизить расход воды и других ресурсов, повысить эффективность оросительных систем и улучшить использование сельхозземель.