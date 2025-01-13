Подписные тиражи изданий «Татмедиа» на I полугодие 2025 года выросли на 4,2%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общий подписной тираж изданий АО «Татмедиа» на I полугодие 2025 года составил 183 461 экземпляр. Это составляет 104,2% к итогам прошлого года.

По словам генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, подписная кампания проходит в непростых условиях. Однако несмотря на отток аудитории в интернет и соцсети, большая доля населения по-прежнему заинтересована в бумажной прессе и с нетерпением ждет новых номеров газет и журналов.

Так, общий подписной тираж районных и городских газет составил 107 611 экземпляров (93,4% к уровню прошлого года), республиканских газет — 34 885 экземпляров (+5,3%), журналов — 40 965.

С учетом подписного тиража через УФПС «Татарстан почтасы», альтернативной подписки и розницы эта цифра достигает 208 232 экземпляра.

«Только подумайте — общий тираж наших изданий уже более 200 тысяч экземпляров! Это огромное количество людей, которые не представляют свою жизнь без печатной прессы. Для них доступность газет, журналов является очень необходимой частью их жизни, социальной составляющей. Несмотря на сложности с работой, с доставкой, почтой, с закрытием некоторых отделений и отсутствием на некоторых участках почтальонов — ну, понятно, там есть определенные причины — подписная кампания прошла, я считаю, успешно», — заявил он.

Садыков отметил, что часть изданий, несмотря на сложности, нарастила свои печатные тиражи. Так, хотя почтовая подписка упала на 8%, альтернативную подписку, напротив, удалось повысить на 5% — до 45 874 экземпляров.

К примеру, среди районных газет «Авыл офыклары», «Сельские горизонты» (Рыбно-Слободский район) увеличила тираж на 12%, «Шәһри Чаллы» — на 10%, «Әлки хәбәрләре», «Алькеевские вести» — на 8,6%. Показывают рост и другие издания, многим удалось сохранить показатели на уровне прошлого года.

Среди журналов наиболее заметную положительную динамику показало издание «Казань», +76%. Также увеличился тираж журнала «Безнең мирас», детского журнала «Сабантуй», юмористического журнала «Чаян» и журнала «Татарстан».

«Каждое издание находит свои варианты выживания в этой ситуации. Да, мы проводим и декады, подписки и конкурсы, и само содержание газет тоже меняется. Стараемся менять под предпочтения аудитории», — подчеркнул генеральный директор АО «Татмедиа».