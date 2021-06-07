Подписи избирателей за кандидатов в Госдуму проверят в Татарстане специальным сканером

В шесть окружных комиссий Татарстана доставят специализированные программно-технические комплексы для проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов в Госдумы РФ.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома РТ, новое оборудование позволит снизить нагрузку на окружные комиссии, а также ускорить обработку предоставленных кандидатами документов. Ранее проверка данных избирателя в подписном листе проходила исключительно вручную.

«Подписной лист проходит через сканер. Полученные данные избирателя в режиме реального времени сопоставляются с регистром избирателей государственной автоматизированной системы „Выборы“, формируется запрос в экспертно-криминалистический центр при МВД по Республике Татарстан, отправляются на почерковедческую экспертизу. Таким образом комплекс не только исключает прохождение каких-либо ошибочных данных, но и повышает эффективность работы экспертов», — пояснил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Кроме того, сканер благодаря обучаемым нейросетевым моделям и интеллектуальным алгоритмам сможет распознавать закономерности в случае возможной фальсификации подписных листов. При нахождении подозрительно одинаковых подписей программно-технический комплекс обратит на это внимание членов окружной избирательной комиссии и подготовит отдельный документ. Точность автоматического распознавания данных составляет 97%.

Испытания нового оборудования проходили в прошлом году в Воронежской, Костромской, Новосибирской, Рязанской областях и в Москве. Технология получила признание, и уже в этом году новые специализированные программно-технические комплексы будут доставлены во все субъекты России. Поставка оборудования в окружные избиркомы Татарстана ожидается во второй половине июня.