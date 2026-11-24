Популярный ведущий Ирек Фатихов удостоился бурных оваций своих подписчиков и собрал сотни комментариев. Ирек записал пародию на певицу Альфину Азгамову. По мнению подписчиков, его исполнение получилось даже лучше оригинала, передает «Интертат».

«Как можно быть настолько талантливым?», «Потрясающе получилось», «Ты настоящий талант», «Кажется, у тебя даже душевнее получилось», «Откуда у тебя такой голос?», «Лучше оригинала», «Будто она сама поет», «Если бы не увидела твое лицо, подумала бы, что поет Альфина апа», «У меня мурашки от твоего пения», – восторженно хвалят Ирека пользователи.

Впрочем, некоторые предположили, что певице пародия может не понравиться: «Если Альфина апа увидит, свернет тебе шею», «Надеюсь, она не обидится». На такие комментарии Ирек Фатихов ответил: «Аминь».

В своих интервью Ирек Фатихов отметил, что пародировать можно только людей с необычной, узнаваемой манерой речи и интересной индивидуальностью. По его словам, у человека должна быть своя «изюминка» в голосе или поведении, которая цепляет окружающих.